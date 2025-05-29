Atina'da eylem yapan taksiciler ile polis arasında arbede yaşandı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünden bu yana grev yapan taksicilerin Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı önündeki eylemi sırasında, polis ile taksiciler arasında arbede çıktı.
Atina
Atina'da bir araya gelen taksiciler, taksileriyle konvoy halinde Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı önüne geldi.
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Taksiciler, korsan taksicilikle mücadele edilmesi, taksi ulaşımına benzeyen uygulamaların kontrol altına alınması, vergi oranlarının düşürülmesi gibi taleplerini dile getirecekleri bir yetkiliyle görüşmek istedi.
Bakanlık binasının önünde eylem yapan taksiciler, binaya girmeye çalışınca polisin müdahalesiyle karşılaştı. Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.
Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Atina'da taksiciler dün saat 06.00'dan bu yana grevde. Grevin yarın saat 06.00'ya kadar devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.