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Dünya

YSK Başkanı Yener, Meksika'daki seçimlere gözlemci olarak katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak, yargı organlarının üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci sıfatıyla katılacak.

İsmet Karakaş  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
YSK Başkanı Yener, Meksika'daki seçimlere gözlemci olarak katılacak

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yener, YSK üyeleri Ali Ürker ve Dr. Serdar Mutta ile birlikte Meksika'ya gitti.

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Yener ve YSK üyeleri, ülke tarihinde ilk kez yapılacak ve yargı organlarının üyelerinin halk tarafından belirleneceği seçimlerde "gözlemci" sıfatıyla yer alacak.

Yener, ayrıca Meksika'daki program kapsamında Meksika Cumhuriyet Senatosu'nda Türkiye'nin seçim sistemi hakkında senato temsilcileri ile milletvekillerine sunum gerçekleştirdi, YSK'nin seçim uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Senatodaki programda Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necati Kutlu da Yener'e eşlik etti.

Yargı organlarının üyelerini halk seçecek

Meksika'da, 1 Haziran'da yapılacak seçimle, ülke tarihinde ilk kez yargı organlarının üyeleri doğrudan halk oylamasıyla tayin edilecek.

Seçimle, Meksika Yüksek Mahkemesi'nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi Üst Kurulu'nun 2 üyesi, Seçim Mahkemesi Bölge Kurulları'nın 15 üyesi, Yargı Disiplin Kurulu'nun 5 üyesi, 464 bölge mahkemesi yargıcı ile 386 yerel mahkeme yargıcı belirlenecek.

Söz konusu seçimler, Meksika'nın yargı sisteminde demokratikleşme ve şeffaflık adına atılmış "önemli bir adım" olarak değerlendirilirken, seçimlerin organizasyonu Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından yürütülecek.

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