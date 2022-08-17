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Dünya

ABD'de ön seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Liz Cheney'den başkan adaylığı iması

ABD’nin Wyoming eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde yarışı kaybeden Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, 2024 başkanlık yarışında adaylığı düşünebileceğini söyledi.

Mücahit Oktay   | 17.08.2022
ABD'de ön seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Liz Cheney'den başkan adaylığı iması

New York

ABD'nin NBC kanalına konuşan Cheney, Wyoming'te eski ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği aday Harriet Hageman’a karşı yarışı kaybetmesinden bir gün sonra, bir sonraki ABD başkanlık yarışına katılarak Trump'a karşı mücadele edebileceğini ima etti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, sunucunun, "Başkanlık için yarışmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Bu üzerine düşündüğüm bir şey. Fakat buna önümüzdeki aylarda karar vereceğim." diye cevapladı.

Cheney, hangi partiden başkan adayı olacağı konusuna değinmezken, ABD medyasında bağımsız bir kampanya düzenleyebileceği yorumları yapıldı.

Liz Cheney Wyoming'deki ön seçimi kaybetmişti

ABD’nin Wyoming eyaletinde dün Cumhuriyetçi Parti içerisinde yapılan ön seçimlerde Liz Cheney, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tam destek verdiği aday Harriet Hageman’a karşı yarışı büyük farkla kaybetmişti.

Sonuçların açıklanmasından sonra konuşan Trump, "Liz Cheney, diğer insanlara karşı olan davranış şekli, kindarlığı, dindarlık taslayan kelimeleri ve hareketlerinden dolayı kendinden utanmalı. Şimdi siyasi kayıtsızlığın en diplerinde kaybolabilir. Eminim şu anda olduğu yerden çok daha mutlu olacaktır. Teşekkürler Wyoming." ifadelerini kullanmıştı.

Eski ABD başkan yardımcılarından Dick Cheney'in kızı olan ve Trump'a karşı tutumuyla ABD siyasetinde simge haline gelen Liz Cheney her fırsatta, "Donald Trump'ı Oval Ofis'ten uzak tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya" odaklandığını söylüyor.

Cumhuriyetçi Partiden üç dönemdir Kongre üyesi seçilen Cheney, aynı zamanda Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınının soruşturulması için oluşturulan 6 Ocak komitesinin başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.



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