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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 156 bini aştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye yükseldi.

Dildar Baykan   | 01.08.2020
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 156 bini aştı

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma durumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 798 artarak 4 milyon 707 bin 584'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 238 bini, test yapılanların sayısı 58 milyon 595 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 666 bin 298 vakayla Brezilya, 1 milyon 722 bin 159 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 501 bin 909 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 470 bin 386 vakayla Florida ve 443 bin 745 vakayla New York takip ediyor.

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