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Dünya, Koronavirüs

Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri protesto edildi.

Erbil Başay   | 01.08.2020
Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

"Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandı. 


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Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, maske takma ve mesafe kuralları gibi Kovid-19’dan dolayı alınan tedbirlerin eleştirildiği dövizler ve pankartlar taşıdı.

Maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlenen gösteride, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn aleyhine sloganlar da atıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, göstericilerin ülkenin değişik bölgelerinden geldiği ve aralarında çok sayıda aşırı sağcının da bulunduğu belirtildi.

Gösteri sırasında maske takan gazetecilere de tepki gösterildiği ifade edildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle gösteriyi düzenleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Gösteriye 17 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, 17 Haziran Caddesi’nde son bulması planlanan gösterinin, yürüyüşü organize eden kişi tarafından daha önce sonlandırıldığı kaydedildi.

Öte yandan yürüyüşün güzergahında çok sayıda karşıt gösteriler düzenlendi.

Buradaki göstericiler, yürüyüşe aşırı sağcıların katılmasına tepki gösterdi.

Yürüyüşe katılanlar ile karşıt göstericiler arasında tartışmalar da yaşandı.

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