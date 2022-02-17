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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 928 bin 548'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 988 artarak 928 bin 548'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 17.02.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 928 bin 548'e çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 137 bin 216 artarak 78 milyon 177 bin 104 oldu.

Ülkede 2 bin 988 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 928 bin 548'e çıktı.

California 8 milyon 863 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 545 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 776 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 83 bin 366 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 82 bin 896, Florida'da ise 67 bin 914 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,8'ine en az bir doz, yüzde 68,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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