Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 334 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.