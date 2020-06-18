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Dünya

Güney Kore'den Kuzey'in askeri provokasyonlarına karşılık verileceği uyarısı

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Kuzey Kore'nin askeri bir provokasyonda bulunması halinde "en sert şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulundu.

Emre Aytekin   | 18.06.2020
Güney Kore'den Kuzey'in askeri provokasyonlarına karşılık verileceği uyarısı

Ankara

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü vesilesiyle savaşa Birleşmiş Milletler (BM) bayrağı altında katılan 22 ülke onuruna verilen teşekkür yemeğinde yaptığı konuşmada, Pyongyang yönetiminin son dönemdeki tehditkar tavırlarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Kuzey Kore'nin geçen hafta, 2018'de imzalanan Panmunjom Deklarasyonu'yla kurulmasına karar verilen ve iki ülke arasındaki yumuşama ve diyaloğun sembolü olarak görülen sınırdaki irtibat ofisini havaya uçurmasıyla başlayan gerginliğin askeri bir krize dönüşmemesini umduklarını ifade eden Jeong, "Ordumuz durumu hassasiyetle izliyor. Sorunun istikrar bozulmadan çözülmesi için savunma konumunda bekliyoruz ancak Kuzey Kore askeri bir provokasyona kalkışırsa hiç tereddüt etmeden en sert şekilde karşılık veririz." dedi.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

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