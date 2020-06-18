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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 770 kişi öldü

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 770 kişi hayatını kaybetti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 18.06.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 770 kişi öldü Fotoğraf: Manuel Velasquez /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 770 artarak 19 bin 80'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 930 artışla 159 bin 793'e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 119 bin 355 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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