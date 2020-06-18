Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 770 kişi öldü
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 770 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 770 artarak 19 bin 80'e yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 930 artışla 159 bin 793'e çıktı.
Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 119 bin 355 olarak kaydedildi.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.