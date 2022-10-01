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Dünya

ABD'de Ian Kasırgası nedeniyle can kayıpları

Florida'da büyük yıkıma neden olan Ian Kasırgası'nın 2. gününde hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.

Mücahit Oktay   | 01.10.2022
ABD'de Ian Kasırgası nedeniyle can kayıpları Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Florida'daki etkisini azaltarak Güney Carolina ve Goergia eyaletlerine yönelen kasırganın ardından arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti.

North Port bölgesinde, Ulusal Muhafız Birliklerinin de dahil olduğu çalışmalarda, mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Kentin bazı bölgelerindeki evlere sadece kayık ve botlarla ulaşım sağlanabilirken, evlerini terk etmek istemeyen bazı ailelerin sel sularını boşaltmaya çalıştıkları görüldü.

Yerel yönetimlerden kesinleştirilmiş sayı verilemese de Charlotte'da 8, Lee'de ise de en az 5 kişinin kasırga nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca, Osceola'daki bakımevinde kalan 1, Volusia'da fırtına sırasında evin havuzunu boşaltmaya çalışan 1 ve Sarasota'da da 2 kişinin yaşamını yitirdiği haberi yerel medya organlarında yer aldı.

Sel sularının çok yükselmediği bölgelerde faaliyete geçen bazı benzin istasyonları ve süpermarketlerde kuyruk oluştuğu öğrenildi.

Bölgede elektrik enerjisinde de sorunlar yaşanıyor.


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