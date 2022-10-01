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Dünya

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İdris Sülün   | 01.10.2022
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Sibolga şehrinin 40 kilometre kuzeydoğusunda ve 13,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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