ABD'de Kovid-19'un yeni merkezi Florida olabilir
ABD'de Kovid-19 vakalarının hızla artmaya başladığı Florida eyaletinin, ülkede salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunuldu.
New York
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmaya başladığı Florida eyaletinin, ülkede salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunuldu.
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ABD'de yayımlanan bir rapora göre, normalleşme sürecinin başladığı Florida'da, Kovid-19 vaka sayıları hızla artmaya başladı.
Son bir haftada rekor sayıda koronavirüs vakasının tespit edildiği Florida'da, son 24 saatte de 3 bin 822 yeni vaka görüldü. Eyalette toplam vaka sayısı 89 bini geçerken, 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Alabama, Arizona, California, Nevada, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Carolina ve Texas'ta da Kovid-19 vakalarının sayısı tekrar yükselişe geçti.
ABD genelinde şimdiye kadar 2 milyon 276 binden fazla kişiye virüs bulaşırken, 120 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.