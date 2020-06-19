Euro
7.66
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,744.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 34 bin 561'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 19.06.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 34 bin 561'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1558'lik düşüşle 21 bin 543'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 11 olarak güncellendi. Son 24 saatte 251 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1363'lük artışla 181 bin 907'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 47 daha artarak 34 bin 561’e ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 161 oldu.

Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 889 bin 103 test yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'un yeni merkezi Florida olabilir
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı
İtalya'da aralık ayında atık su örneklerinde Kovid-19 izlerine rastlandı

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı

İtalya'da aralık ayında atık su örneklerinde Kovid-19 izlerine rastlandı

İtalya'da aralık ayında atık su örneklerinde Kovid-19 izlerine rastlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı