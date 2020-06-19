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Dünya, Koronavirüs

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 825'e yükseldi

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 825'e yükselirken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Laith Al-jnaidi,Zeynep Hilal Karyağdı   | 19.06.2020
Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 825'e yükseldi

İstanbul

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 825'e yükselirken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 825 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 11 bin 504'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 196'ya ulaştığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 11 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 1008, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 708 olduğu bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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