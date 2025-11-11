ABD'de hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısı Senato'da kabul edildi
ABD Senatosu, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.
ABD'de hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Senato'da yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla kabul edildi.
Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 "evet" oyu geldi.
Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre'ye mali yıl boyunca, diğer federal kurumlara da 30 Ocak'a kadar finansman sağlayacak tasarı, kapanma sırasında işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın işinde kalması hükmünü de içeriyor.
Çoğu demokrat için önemli bir pürüz noktası olan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması ise tasarıda yer almıyor. Ancak aralık ayında bu sübvansiyonlara yönelik oylama yapılması öngörülüyor.
Tasarının bir sonraki durağı, Temsilciler Meclisi olacak. Tasarı, burada da kabul edilirse imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.
Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasının ardından federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, Senato anlaşmasını desteklediğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Senato'da üzerinde uzlaşmaya varılan, hükümetin kapanışının sona ermesine yönelik tasarıyı onaylayıp onaylamadığı sorulan Trump, "Eğer duyduğum anlaşma buysa, öyle diyebilirim." cevabını verdi.
Trump, yeterli sayıda Demokrat'ın desteğini aldıklarını ve hükümeti çok yakında açacaklarını dile getirdi.
Hükümet açılınca hava yolu seyahatinin "normal"den daha iyi olacağını kaydeden Trump, hava trafik kontrol kuleleri için en gelişmiş teknolojileri satın alacaklarını anlattı.
"Hindistan ile anlaşmaya yaklaşıyoruz"
Trump, Hindistan ile geçmişte yapılandan çok farklı bir anlaşma yapacaklarını ifade ederek, "Adil bir anlaşma yapıyoruz, sadece adil bir ticaret anlaşması. Anlaşmaya yaklaşıyoruz." diye konuştu.
Bu anlaşmada Hindistan'a yönelik mevcut tarifelerin düşürülmesinin değerlendirilip değerlendirilmediği sorusu üzerine Trump, Rus petrolü nedeniyle Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerinin şu anda çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.
Trump, Hindistan'ın Rus petrolü almayı önemli ölçüde azalttığına işaret ederek, "(Hindistan'a) Gümrük vergilerini düşüreceğiz, yani bir noktada." ifadesini kullandı.
"Tarifeler tersine çevrilirse felaket olur"
"Tarifeler olmasaydı büyük sıkıntılar" yaşayacaklarının altını çizen Trump, ABD'nin 38 milyar dolar borcu olduğunu anlattı.
Trump, gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başı 2 bin dolar temettü ödeneceğini ifade ederek, kalan tarife gelirlerini de ABD'nin borcunu düşürmek için kullanacaklarını bildirdi.
Tarifeler sayesinde ABD'ye trilyonlarca dolar yatırım çekildiğini anımsatan Trump, "Bu durum tersine dönerse, açıkçası bu bir felaket, ülkemiz için ulusal güvenlik sorunu olur." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Yüksek Mahkeme'nin hükümet aleyhinde karar vermesinin sadece birkaç milyar doların geri ödenmesine yol açmayacağını vurgulayarak, gümrük vergisi gelirleri ve ABD'ye gelen yatırımlar açısından trilyonlarca dolarlardan bahsedildiğini dile getirdi.
Yapay zekada Çin'e büyük fark atıldığını, daha önce hiç olmadığı kadar otomobil fabrikalarının inşa edildiğini savunan Trump, "Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybedersek tüm bunlar yok olur." dedi.
Trump, herhangi bir rakam belirtmediğini ancak İsviçre'ye yönelik tarifeleri de biraz düşürecek bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirtti.
ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması
ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.
Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.
Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.
Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.
Yerel saatle pazar gecesi yapılan Senato'daki usul oylamasında 40'a karşı 60 oyla, tasarının ilerletilmesine karar verilmişti.