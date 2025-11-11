Dolar
42.23
Euro
48.87
Altın
4,134.00
ETH/USDT
3,547.20
BTC/USDT
105,119.00
BIST 100
10,789.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısı Senato'da kabul edildi

ABD Senatosu, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
ABD'de hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısı Senato'da kabul edildi

New York

ABD'de hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Senato'da yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla kabul edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 "evet" oyu geldi.

Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre'ye mali yıl boyunca, diğer federal kurumlara da 30 Ocak'a kadar finansman sağlayacak tasarı, kapanma sırasında işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın işinde kalması hükmünü de içeriyor.

Çoğu demokrat için önemli bir pürüz noktası olan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması ise tasarıda yer almıyor. Ancak aralık ayında bu sübvansiyonlara yönelik oylama yapılması öngörülüyor.

Tasarının bir sonraki durağı, Temsilciler Meclisi olacak. Tasarı, burada da kabul edilirse imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.

Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasının ardından federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Senato anlaşmasını desteklediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Senato'da üzerinde uzlaşmaya varılan, hükümetin kapanışının sona ermesine yönelik tasarıyı onaylayıp onaylamadığı sorulan Trump, "Eğer duyduğum anlaşma buysa, öyle diyebilirim." cevabını verdi.

Trump, yeterli sayıda Demokrat'ın desteğini aldıklarını ve hükümeti çok yakında açacaklarını dile getirdi.

Hükümet açılınca hava yolu seyahatinin "normal"den daha iyi olacağını kaydeden Trump, hava trafik kontrol kuleleri için en gelişmiş teknolojileri satın alacaklarını anlattı.

"Hindistan ile anlaşmaya yaklaşıyoruz"

Trump, Hindistan ile geçmişte yapılandan çok farklı bir anlaşma yapacaklarını ifade ederek, "Adil bir anlaşma yapıyoruz, sadece adil bir ticaret anlaşması. Anlaşmaya yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Bu anlaşmada Hindistan'a yönelik mevcut tarifelerin düşürülmesinin değerlendirilip değerlendirilmediği sorusu üzerine Trump, Rus petrolü nedeniyle Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerinin şu anda çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Trump, Hindistan'ın Rus petrolü almayı önemli ölçüde azalttığına işaret ederek, "(Hindistan'a) Gümrük vergilerini düşüreceğiz, yani bir noktada." ifadesini kullandı.

"Tarifeler tersine çevrilirse felaket olur"

"Tarifeler olmasaydı büyük sıkıntılar" yaşayacaklarının altını çizen Trump, ABD'nin 38 milyar dolar borcu olduğunu anlattı.

Trump, gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başı 2 bin dolar temettü ödeneceğini ifade ederek, kalan tarife gelirlerini de ABD'nin borcunu düşürmek için kullanacaklarını bildirdi.

Tarifeler sayesinde ABD'ye trilyonlarca dolar yatırım çekildiğini anımsatan Trump, "Bu durum tersine dönerse, açıkçası bu bir felaket, ülkemiz için ulusal güvenlik sorunu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Yüksek Mahkeme'nin hükümet aleyhinde karar vermesinin sadece birkaç milyar doların geri ödenmesine yol açmayacağını vurgulayarak, gümrük vergisi gelirleri ve ABD'ye gelen yatırımlar açısından trilyonlarca dolarlardan bahsedildiğini dile getirdi.

Yapay zekada Çin'e büyük fark atıldığını, daha önce hiç olmadığı kadar otomobil fabrikalarının inşa edildiğini savunan Trump, "Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybedersek tüm bunlar yok olur." dedi.

Trump, herhangi bir rakam belirtmediğini ancak İsviçre'ye yönelik tarifeleri de biraz düşürecek bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirtti.

ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.

Yerel saatle pazar gecesi yapılan Senato'daki usul oylamasında 40'a karşı 60 oyla, tasarının ilerletilmesine karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor

Benzer haberler

ABD'de hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısı Senato'da kabul edildi

ABD'de hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısı Senato'da kabul edildi

ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaştı

Trump: Cumhuriyetçiler, kürsü işgalini sonlandırın ve Amerikan Rüyasını geri getirin

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesini sınırlayan tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesini sınırlayan tasarıyı reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet