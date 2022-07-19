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Dünya

ABD'de Gizli Servis'ten Kongre baskını günü silindiği öne sürülen mesajlar için soruşturma istendi

ABD Ulusal Arşivler İdaresi, ABD başkanı ve ailesini korumakla mükellef kolluk kuvveti Gizli Servis'ten, Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak 2020 günü silindiği iddia edilen mesajlara ilişkin rapor istedi.

Dildar Baykan Atalay   | 19.07.2022
ABD'de Gizli Servis'ten Kongre baskını günü silindiği öne sürülen mesajlar için soruşturma istendi

Washington DC

ABD hükümetinin tüm kayıtlarını saklayan bir kurum olan Ulusal Arşivlerden Gizli Servis'e gönderilen mektupta, Gizli Servis mesajlarının yetkisiz şekilde silindiğine ilişkin iddialara yönelik daha çok malumat talep edildi.

Ulusal Arşivler, söz konusu mesajlara ilişin 30 gün içinde kendilerine bir rapor ulaştırılmasını istedi.

Gizli Servis, söz konusu mesajlarla ilgili Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine de bir bildirimde bulundu. Gizli Servis, 6 Ocak gününe ilişkin bugüne kadar paylaşılan mesajlar dışında yeni mesajlar olmadığını belirtti.

Washington Post'a konuşan bir Gizli Servis yetkilisi, 20 Ocak 2021'de yapılacak görev değişimi öncesi bazı Gizli Servis elemanlarının telefonlarını yenilediğini ve eski kayıtları veri tabanına yüklemediğini, bu nedenle de söz konusu tarihlere ilişkin kayıtlara ulaşılamadığını aktardı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, 6 Ocak günü bazı Gizli Servis elemanlarının mesajlaşmalarını sildiğini iddia etmiş, bunun üzerine Gizli Servis birimi mercek altına alınmıştı.

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