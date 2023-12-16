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Dünya

ABD'de evsizlerin oranı yüzde 12 artarak kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'de evsizlerin sayısının yüzde 12 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Mehmet Alaca  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
ABD'de evsizlerin oranı yüzde 12 artarak kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı

Washington

ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede evsizlerin sayısının rekor seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Ocak 2023'te 650 binden fazla insanın evsiz olduğu belirtilen açıklamada, bunun, 2007'de verilerin kayıt altına alınmasından bu yana en yüksek sayı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ülkede evsizlerin sayısının yüzde 12 artış gösterdiği ifade edilerek, "büyük ölçüde" ilk kez evsiz kalanlardan kaynaklandığı belirtilen artışa, kiraların ülke genelinde hızla artmaya devam etmesi ve salgın dönemindeki fonların azalmasının da etkisi olduğu belirtildi.

Kiralık konut maliyetlerinin "olağanüstü derecede zorlayıcı" olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, ülkede evsizlerin yaklaşık yüzde 28'inin çocuklu bir aileden geldiği, bu sayının 2022'den 2023'e 25 binden fazla kişi arttığı aktarıldı.

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı Marcia Fudge, evsizlik sorununun çözümü konusunda ilerlemeler kaydettiklerini ancak hala yapılacak çok işin olduğunu söyledi.

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