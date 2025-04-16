ABD'de duvarı delinerek girilen mağazadan en az 10 milyon dolarlık takı çalındı
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şüphelilerin, duvarı delerek girdikleri mücevher mağazasından değeri 10 milyon doları aşan takı çaldığı bildirildi.
Los Angeles
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkililerinin açıklamasına göre, 13 Nisan'da bir mücevher mağazasında hırsızlık yaşandı.
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Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin yan taraftaki dükkanın beton duvarını delerek mağazaya girdiği görüldü.
İlk belirlemelere göre mağazadan değeri 10 milyon doları aşan saat ve altın kolye gibi değerli takıları çalan şüphelilerin, açtıkları delikten çıkarak kaçtığı belirtildi.
Alarmın çalmaması nedeniyle hırsızlığı ilk gün fark edemeyen mağaza sahipleri, zararın 20 milyon dolara yakın olduğunu belirtti.
Öte yandan polisin, olay yerinde parmak izleri ve DNA kalıntılarına yönelik inceleme başlattığı bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.