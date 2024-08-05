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Dünya

ABD'de Debby Kasırgası'nın Florida, Georgia ve South Carolina'da etkili olması bekleniyor

ABD'de Debby Kasırgası'nın Florida, Georgia ve South Carolina eyaletlerinde şiddetli yağış, sel ve fırtınalara yol açması bekleniyor.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
ABD'de Debby Kasırgası'nın Florida, Georgia ve South Carolina'da etkili olması bekleniyor

Tampa

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Florida'nın Tampa kenti açıklarındaki Debby Kasırgası'nın saatte 19 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlediği bildirildi.

Debby Kasırgası'nın Florida, Georgia ve South Carolina eyaletlerinde şiddetli yağış, sel ve fırtınalara sebep olmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, yerel saatle öğleye doğru Florida'nın Big Bend bölgesinde karaya ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kasırganın yol açacağı sellerden en çok Georgia'nın Savannah kenti, South Carolina'nın Hilton Head Adası ve Charleston kenti gibi kıyı bölgelerinin etkileneceği ve tesirinin 9 Ağustos'a kadar süreceği değerlendiriliyor.

Eyalet valileri, "acil durum" ilan etti

Florida Valisi Ron DeSantis, sosyal medya platformu X üzerinden, Florida'nın 61 bölgesinde "acil durum" ilan edildiğini açıkladı. DeSantis, ayrıca 3 bin Ulusal Muhafızın afetle mücadele için hazır bulunduğunu kaydetti.

South Carolina Valisi Henry McMaster ve Georgia Valisi Brian Kemp de X üzerinden Debby Kasırgası nedeniyle "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

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