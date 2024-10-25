ABD'de aktör Alec Baldwin hakkında "kasıt olmadan adam öldürme" suçlamasının reddi onaylandı
ABD'nin New Mexico eyaletinde yargıç, Ekim 2021'deki film çekiminde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili aktör Alec Baldwin hakkında "kasıt olmaksızın adam öldürme" suçlamasının reddedilmesine yönelik kararı onayladı.
İstanbul
ABD basınındaki haberlere göre, Yargıç Mary Marlowe Sommer, New Mexico Mahkemesi'ndeki duruşmada yaptığı açıklamada, Temmuz 2024'te Baldwin'e karşı kasıt olmaksızın adam öldürme suçlamasını reddetme kararının uygun olduğunu bildirdi.
Sommer, avukatların, kararından dönmesini haklı çıkaracak herhangi bir olgusal ya da hukuki argüman sunmadıklarını ifade ederek, "Rust" filminin Ekim 2021'deki çekimlerinde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili aktör Baldwin hakkında kasıt olmaksızın (taksirle) adam öldürme suçlamasının reddedilmesine yönelik kararı onayladığını açıkladı.
Savcılık makamının bir üst mahkemeye itiraz edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Olay
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.
Baldwin, olay sonrası verdiği ilk röportajda, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.
Kazadan sonra sette dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanan Baldwin, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022'de açılan dava üzerine Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
Santa Fe Bölge Savcılığı, 19 Ocak 2023'te Baldwin ve film setindeki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed'e ölümcül kazadan dolayı "kasıt olmaksızın adam öldürme" suçlamasıyla ayrı bir dava açmıştı.
New Mexico'nun Santa Fe kentinde Mart 2024'te görülen mahkemede jüri, Baldwin'in prova sırasında Hutchins'e doğrulttuğu silahın patlamasından Gutierrez-Reed'i sorumlu bularak, hakkındaki "taksirle adam öldürme" suçlamasını kabul etmişti.
Gutierrez-Reed, 15 Nisan 2024'te 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
"Kasıt olmaksızın adam öldürme" suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölümü kapsıyor. New Mexico yasalarına göre, "kasıt olmaksızın adam öldürme" suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.