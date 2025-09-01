Dolar
41.12
Euro
48.23
Altın
3,479.52
ETH/USDT
4,474.20
BTC/USDT
109,659.00
BIST 100
11,313.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çin’in Tiencin kentinde “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu” düzenleniyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da “Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Yongatek Mikroelektronik Genel Müdürü Ali Baran, AA Teknoloji Masası’na konuk oldu – VTR
logo
Dünya

ABD'de 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Dildar Baykan Atalay  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
ABD'de 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Arşiv - AA

Ankara

NBC News'ün Morgan Bölgesi Şerif Ofisine dayandırdığı habere göre, aynı anda Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçak havada çarpıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki uçakta da ikişer kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da okullarda uyum haftası ve haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Malatya'da depremzede sanayi esnafı için yapılan 714 dükkanın inşaatı tamamlandı
Mersin'deki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de ikili görüşmelerini sürdürüyor

Benzer haberler

New York Times: ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı

New York Times: ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı

ABD'de 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD'de gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü hayatını kaybetti

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
Trump, eski FBI ve CIA başkanlarının Rusya soruşturmasında gözaltına alınması halinde rahatsızlık duymayacak

Trump, eski FBI ve CIA başkanlarının Rusya soruşturmasında gözaltına alınması halinde rahatsızlık duymayacak
Anket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

Anket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet