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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD yönetiminin Moskova'yı Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya karşı uyardığı iddia edildi

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanmasının bedelinin ağır olacağı konusunda Moksova'yı gizli olarak uyardığı ileri sürüldü.

Kasım İleri   | 24.09.2022
ABD yönetiminin Moskova'yı Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya karşı uyardığı iddia edildi Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Washington

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus topraklarının tehdit edilmesi durumunda stratejik silahlar dahil tüm imkanlarını kullanacağını açıklaması tartışmalara neden olurken, Washington bir taraftan konuşlu Rus nükleer silahlarını yakından takip ederken, diğer taraftan Moskova'ya gizli kanallar üzerinden uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor.

Amerikan medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya'yı aylardır nükleer silah tehditleri konusunda uyardığını iddia etti.

Bu uyarıların ne zaman ve ne seviyede yapıldığına ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor ancak ABD yönetiminin başta Rus ordusuna Ukrayna savaşında esir düşmüş ABD vatandaşları dahil birçok konuyu Kremlin ile istihbarat üzerinden müzakere edildiği ileri sürülüyor.

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile Ulusal Güvenlik Konseyi, Putin nükleer silahlarla tehditte bulunmasını "sorumsuzca" olarak nitelerken bu demeçleri son derece ciddiye aldıklarını ve Rusya'nın nükleer silahlarını yakından takip ettiğini açıklamışlardı.

ABD yönetimi ayrıca, şu anda nükleer silahlarının konuşlanmasını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir durum söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Biden da bir televizyon programında açık bir şekilde Putin'e hitap etmiş ve nükleer silahla tehdit etmemesi için Rus lideri uyarmıştı.

Böyle bir durumda ABD'nin vereceği yanıtın ağır olacağını ifade eden Biden, bu cevabın detaylarına ilişkin, Rusya'nın nükleer silahı kullanma şekline bağlı olacağını ifade etmişti.

ABD askeri uzmanları ve istihbarat, Putin'in Rusya'ya veya kendi yönetimine varoluşsal bir tehdit olmadan kapsamlı bir nükleer silah kullanımına yönelmeyeceği ancak savaşta taktiksel, düşük tesirli nükleer silahlar kullanma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyorlar.

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