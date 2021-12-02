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Dünya

ABD yasa dışı göçmenler için 'Meksika'da kal' uygulamasını yeniden uygulamaya başlayacak

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenler için önceki Başkan Donald Trump'ın getirdiği ve Biden'ın kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasını yeniden uygulamaya başlayacaklarını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 02.12.2021
ABD yasa dışı göçmenler için 'Meksika'da kal' uygulamasını yeniden uygulamaya başlayacak

Washington

Biden'ın göreve başladığı 21 Ocak'ta imzaladığı ilk kararname ile yürürlükten kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasına ilişkin mahkemenin uygulamanın devam etmesi yönünde verdiği kararın ardından Biden yönetiminden geri adım geldi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, gelecek haftadan itibaren, söz konusu uygulamanın yeniden başlatılacağı ve Meksika'nın da göçmenleri almaya razı olduğunu duyurdu.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, mahkeme kararı doğrultusunda böyle bir adım attıklarını ancak bu uygulamayı desteklemediklerini belirtti.

Biden, "Meksika’da Kal" isimli düzenlemeyi yürürlükten kaldırma sözü vermişti

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Eski Başkan Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan, "Meksika'da Kal Programı" olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolü mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Biden, adaylığı döneminde seçilmesi halinde "Meksika’da Kal" ismiyle anılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağı sözünü vermişti. Ancak Biden, seçildikten sonra düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi yönünde talimat vererek, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

Düzenleme nedeniyle ülkeye sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmen sayılarında büyük oranda düşüş sağlanmasına rağmen, program ciddi eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı rapor edilmişti.

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