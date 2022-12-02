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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya

ABD, Wagner'i dini özgürlükleri ihlal konusunda "Özel Önem Taşıyan Kuruluşlar" listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Özel Kaygı" ve "Özel İzleme" listelerine ekledikleri ülkeleri açıklarken Rusya destekli Wagner güvenlik şirketini de dini özgürlükleri ihlal eden yapılar listesine eklediklerini açıkladı.

Kasım İleri   | 02.12.2022
ABD, Wagner'i dini özgürlükleri ihlal konusunda "Özel Önem Taşıyan Kuruluşlar" listesine ekledi

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası kapsamında, "Özel Kaygı" ve "Özel İzleme" listelerine ekledikleri ülkeleri açıklarken Yemen'de faaliyet gösteren Husiler ile Rusya destekli Wagner güvenlik şirketini de dini özgürlükleri ihlal eden yapılar listesine eklediklerini açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Myanmar, Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Eritre, İran, Nikaragua, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın, 1998 Uluslararası Dini Özgürlük Yasası uyarınca din özgürlüğüne yönelik özellikle ağır ihlallere karıştığı veya bu ihlallere müsamaha gösterdiği için Özel Kaygı Ülkeleri olarak belirlendiğini duyuruyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Cezayir, Orta Afrika Cumhuriyeti, Komor Adaları ve Vietnam'ı da Özel İzleme Listesi'ne aldıklarını aktaran Blinken, "Eş-Şebab, Boko Haram, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), Husiler, DEAŞ-Büyük Sahra, DEAŞ-Batı Afrika, Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin, Taliban ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetleri dolayısıyla Wagner Grubunu dini özgürlüklerin ihlalinde Özel Önem Taşıyan Kuruluşlar olarak belirlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, dünyanın her yerindeki her ülkede din veya inanç özgürlüğünün durumunu dikkatle izlemeye ve dini zulüm ya da ayrımcılığa maruz kalanları savunmaya devam edeceklerini belirtti.

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