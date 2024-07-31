Dolar
33.14
Euro
35.95
Altın
2,420.96
ETH/USDT
3,313.00
BTC/USDT
66,074.00
BIST 100
10,615.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

ABD ve Singapur sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladı

ABD ve Singapur arasında barışçıl nükleer işbirliğinin derinleştirilmesi kapsamında sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzalandı.

Salih Okuroğlu  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
ABD ve Singapur sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladı

Ankara

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın, Singapur'a ziyarette bulunan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

Anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik karşılıklı taahhüt temelinde barışçıl nükleer işbirliğinin derinleştirilmesi için bir adım olduğu ifade edilen açıklamada, bunun iki ülkenin "güçlü ortaklıklarına" katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülkenin nükleer emniyet ve güvenlik tedbirleri konularında yakın işbirliği içinde olduğu vurgulanarak "Bu anlaşmayla ABD ve Singapur, kritik enerji ihtiyaçlarını dengelerken gelişmiş nükleer enerji teknolojilerinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için sivil nükleer işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadesine yer verildi.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Bakan Balakrishnan, yaptığı açıklamada, "Mevcut geleneksel nükleer teknolojiler Singapur için uygun değil ancak sivil nükleer teknolojideki ilerlemeler göz önüne alındığında, hızla gelişen bu alandaki atılımları takip etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Balakrishnan, anlaşmanın bilgi ve teknoloji erişimine kolaylık sağladığını, ABD'deki sivil nükleer uzmanlarla ilişkileri derinleştirme fırsatı tanıdığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü, kalp krizi sonucu şehit oldu
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı
Turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23.7 milyar dolar gelir elde edildi

Benzer haberler

ABD ve Singapur sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladı

ABD ve Singapur sivil amaçlı nükleer işbirliği anlaşması imzaladı

ABD'de çocukları çevrim içi tehlikelerden korumayı öngören yasa tasarısı Senatodan geçti

ABD'den İran'ın füze ve İHA programlarını destekleyen 7 şirket ile 5 kişiye yaptırım kararı

ABD'de 1819-1969 döneminde yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü belirlendi

ABD'de 1819-1969 döneminde yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü belirlendi
Beyaz Saray: (Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz

Beyaz Saray: (Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz
ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet