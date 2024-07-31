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Dünya

Myanmar'da askeri yönetim olağanüstü hali 6'ncı kez uzattı

Myanmar'da askeri yönetim, 2021'de ilan edilen olağanüstü hali 6'ncı kez 6 aylığına uzattı.

Nuri Aydın  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Myanmar'da askeri yönetim olağanüstü hali 6'ncı kez uzattı

İstanbul

Myanmar Devlet Televizyonu'nun (MRTV) haberine göre askeri yönetim, Nay Pyi Taw'da yapılan toplantısında olağanüstü hal süresinin uzatılmasına karar verdi.

Böylelikle askeri yönetim, 2021'de ilan edilen olağanüstü hali 6'ncı kez 6 aylığına uzatmış oldu.

Öte yandan, söz konusu toplantıda seçim hazırlıkları, mevcut kalkınma çalışmaları, ulusal nüfus ve konut sayımı hazırlıkları ile eğitim, sağlık ve tarım sektörlerine ilişkin konuların ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

En son 1 Şubat 2024'te 6 ay uzatılan olağanüstü hal, bugün sona erecekti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

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