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Dünya

Afrika'da M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor

M Çiçeği virisü Afrika'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti, (KDC) Burundi, Ruanda ve Güney Afrika'nın ardından, son olarak Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) görüldü.

Ahmet Emin Dönmez  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Afrika'da M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor

Yaounde

OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse yaptığı açıklamada, ülkelerinde kırsal bölgelerin haricinde başkent Bangui'de de M çiçeği vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Salgına karşı önlemlerin alındığını belirten Somse, M çiçeği tespit edilen kişilerin sağlık durumunun iyiye gittiğini sözlerine ekledi.

KDC'de 23 Temmuz'da hızla yayılan M çiçeği salgınının bölgesel yayılma riski olduğu uyarısı yapılmıştı.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 166 M çiçeği vakası tespit edildi.

Şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz'da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadar ki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştı.

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, bu yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğunu bildirmiş, bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artıracağı uyarısını yapmıştı.

Virüs daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'da ölümlere yol açmıştı.

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