Dolar
33.55
Euro
36.79
Altın
2,472.10
ETH/USDT
2,658.40
BTC/USDT
59,572.00
BIST 100
9,894.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de sektör paydaşları toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Nijerya'da M çiçeği hastalığına karşı önlemler artırıldı

Nijerya yönetiminin, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği (mpox) hastalığına karşı önlemleri artırdığı bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Nijerya'da M çiçeği hastalığına karşı önlemler artırıldı

Abuja

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, M çiçeği hastalığının Afrika ülkelerinde hızla yayıldığı belirtilerek, halkın hastalık nedeniyle uyarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsün yayılmaması için bazı önlemler alındığı bildirildi.

M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlandığı aktarılan açıklamada, ülkeye giriş yapacak her yolcunun sağlık beyanı formunu doldurmak zorunda olduğu ifade edildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.

Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor.

Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinde Bayram Akgül dönemi başladı
Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası çekilecek
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'yi ziyareti
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Prompt Yazma Eğitimi" verildi
İHH, Suriye’deki 29 binden fazla yetime nakdi yardım ulaştırdı

Benzer haberler

Nijerya'da M çiçeği hastalığına karşı önlemler artırıldı

Nijerya'da M çiçeği hastalığına karşı önlemler artırıldı

DSÖ'den "M çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor" uyarısı

Afrika kıtası, M çiçeği salgınıyla karşı karşıya

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıktı

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163'e çıktı
Petrol zengini Nijerya, petrol ürünlerinin ithalatına aylık 600 milyon dolar harcıyor

Petrol zengini Nijerya, petrol ürünlerinin ithalatına aylık 600 milyon dolar harcıyor
Nijerya'nın Rann bölgesinde eşekler günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında

Nijerya'nın Rann bölgesinde eşekler günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet