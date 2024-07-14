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Dünya

ABD'de her 3 yetişkinden 1'inin silahı var

ABD'de sivillerin mülkiyetinde olan 393 milyon ateşli silahın olduğu tahmin edilirken, ülkede 82 milyon 880 bin kişinin en az bir silaha sahip olduğu tahmin ediliyor.

Abdulkadir Günyol  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
ABD'de her 3 yetişkinden 1'inin silahı var

İstanbul

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunulmasının ardından ABD'de uzun zamandır tartışma alanlarından biri olan bireysel silahlanma konusu yeniden gündeme geldi.

AA muhabirinin online istatistik portalı Statista'dan derlediği verilere göre, 1972'den bu yana, en az bir ateşli silaha sahip Amerikan hanelerinin oranı yüzde 37 ile yüzde 47 arasında dalgalanma gösterdi.

Ayrıca verilerine göre, ABD'de yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte hanelerin yarıya yakını silah sahibi konumunda bulunuyor.

Sitede yer alan verilere göre, 1972'de ABD'deki evlerin yüzde 43'ü bir veya daha fazla silaha sahipken, bu oran 1975'te yüzde 44'e, 1980'de yüzde 45'e yükseldi.

Silah sahipliği oranı 1985'te yüzde 44'e düşerken, 1990 yılında hızlı bir artış ile yüzde 47'ye ulaştı. Bu yıldan sonra 2000'e kadar silah sahiplik oranında sert bir düşüş yaşandı ve söz konusu yılda sahiplik oranı yüzde 39'a geriledi.

2003'te silah sahipliği yüzde 43'e yükselirken sırasıyla, 2004'te yüzde 38, 2005'te yüzde 40, 2006'da yüzde 43, 2007-2008'de yüzde 42, 2009'da yüzde 40, 2010'da yüzde 39 oldu.

2011'de yüzde 45'e yükselerek sahiplik oranlarında çok sert bir artış yaşanırken, bu oranların 2012'de yüzde 43, 2013'de yüzde 37, 2014 yüzde 42, 2015'de yüzde 41, 2016'da yüzde 39, 2017'de yüzde 42, 2018'de yüzde 43, 2019'da yüzde 37, 2020-2021'de yüzde 42, 2022'de yüzde 45 ve 2023'de yüzde 42 olduğu tespit edildi.

En fazla Hispanikler silahlandı, gençlerde silah sahipliği düştü

ABD merkezli legalreader.com adresinden yer alan verilere göre ise ülkede sivillerin mülkiyetinde 393 milyon ateşli silahın olduğu tahmin ediliyor.

2023'te 259 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de 82 milyon 880 bin kişinin en az bir silaha sahip olduğu düşünülüyor. Bu rakamın ABD'de, her 3 yetişkinden 1'inin silah sahibi olduğu anlamı taşıdığı belirtiliyor.

Kadınların silah sahipliği son yıllarda 177,8 artarken, 2017-2023 döneminde Hispanikler arasında silah sahipliği diğer tüm demografik gruplara göre daha fazla arttı.

Son 6 yılda 18-29 yaş grubunda silah sahipliği yüzde 22 azalırken, Kovid-19 salgını sırasında ABD'deki her 20 yetişkinden biri ilk kez silah satın aldı.

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