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Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, takımın Slovenya’nın Maribor kentindeki kampında düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangına müdahale sırasında bazı kişiler dumandan etkilendi. -VTR-
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Dünya

Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde kullanılan silah: AR-15

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulmasının ardından saldırganın kullandığı silah merak konusu oldu.

Aynur Şeyma Asan  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde kullanılan silah: AR-15

Ankara

Washington Post'un haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunduğu bildirilen ve olay yerinde öldürülen şüphelinin "ArmaLite Rifle Model 15" (AR-15) tipi yarı otomatik tüfek kullandığını belirtti.

Şüpheli Thomas Matthew Crooks'un kullandığı AR-15 tipi yarı otomatik silah, başta askeri alanda kullanılması için tasarlansa da silah üreticilerinin kendi versiyonlarını piyasaya sürmesiyle ABD'de sivillerin en çok satın aldığı silahlardan biri haline geldi.

Crooks'un kullandığı AR-15, ABD ordusunda kullanılan M16'nın yarı otomatik sivil modeli.

ABD'de yaklaşık 16 milyon kişi AR-15 tüfek sahibi

Washington Post ve Ipsos'un 2022'deki anket verilerine göre, ABD'de her 20 yetişkinden 1'i Trump'a saldırıda kullanılan AR-15 tipi tüfeğe sahip. Bu da yaklaşık 16 milyon kişinin en az birinde AR-15 bulunduğu anlamına geliyor.

991 milimetre uzunluğunda, 2,97 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili 457 metre.

Yüksek hızda mermi ateşleme özelliğine sahip silahtan çıkan mermiler, organları bir anda yok edebilecek kadar yoğun bir şok dalgasıyla hedefe isabet ediyor.

AR-15'in küçük ve hafif olan 223 kalibrelik (5,56 milimetre) mermisinin namlu çıkış hızı yaklaşık saniyede 1006 metre. Ayrıca 6 futbol sahası kadar mesafeyi 1 saniyede katedebiliyor.

Merminin göğüs boşluğuna isabet etmesi halinde akciğer dokusunu parçalayabileceği, sinirlere ve damarlara zarar verebileceği, ölüme sebep olan şiddetli kanamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Hız nedeniyle mermi, "blast etkisi" oluşturması sonucu vücutta ilerlediği çizginin dışında da iç yaralanmalara yol açıyor.

AR-15 tarzı yarı otomatik silahın mermisi, hedefe isabet ettikten sonra vücuttan çıkış bölgesinde 9 milimetrelik mermili bir tabancanınkine oranla daha büyük, açık bir yaraya neden oluyor.

Görgü tanıkları, silahın ateşlendikten sonra havai fişek ya da "kükreme gibi yüksek bir ses" çıkardığını ifade ediyor.

Washington Post ve Ipsos'un 2022'deki anketi de AR-15'e sahip kişilerin, genelde "40-65 yaşlarında beyaz tenli erkek ve Cumhuriyetçi Parti destekçilerinden olduğunu" ortaya koyuyor.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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