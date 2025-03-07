ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacağız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, gelecek hafta Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle barış müzakereleri için bir araya geleceklerini teyit ederek, "Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacağız." dedi.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki basın toplantısına katılan Waltz, burada Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.
Waltz, gelecek hafta Rusya-Ukrayna barış müzakereleri için Suudi Arabistan'da olacaklarını teyit ederek, "(Dışişleri Bakanı Marco) Rubio, ben ve Ukrayna heyeti, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bu görüşmeleri tekrar düzene sokmak, ateşkesi sağlamak ve barışı sağlamak için bir araya geleceğiz." diye konuştu.
Trump'ın çatışmaların durması konusunda tüm taraflara karşı "son derece açık ve şeffaf" olduğunu kaydeden Waltz, "Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacağız ve her iki tarafı da barış masasına oturtmak için elimizdeki kozları kullanmaya devam edeceğiz. Bu kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.
Waltz, hem Rus hem de Ukraynalı muhataplarıyla bu sorunun çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
ABD Başkanı Trump, önceki günkü açıklamasında, ABD ile Ukrayna heyetleri arasındaki muhtemel görüşmeyi ilk kez dile getirmiş ve iki tarafın da anlaşmak istediğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.