Dolar
36.46
Euro
39.52
Altın
2,906.63
ETH/USDT
2,167.50
BTC/USDT
87,641.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacağız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, gelecek hafta Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle barış müzakereleri için bir araya geleceklerini teyit ederek, "Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacağız." dedi.

Hakan Çopur  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacağız

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki basın toplantısına katılan Waltz, burada Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.

Waltz, gelecek hafta Rusya-Ukrayna barış müzakereleri için Suudi Arabistan'da olacaklarını teyit ederek, "(Dışişleri Bakanı Marco) Rubio, ben ve Ukrayna heyeti, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bu görüşmeleri tekrar düzene sokmak, ateşkesi sağlamak ve barışı sağlamak için bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Trump'ın çatışmaların durması konusunda tüm taraflara karşı "son derece açık ve şeffaf" olduğunu kaydeden Waltz, "Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacağız ve her iki tarafı da barış masasına oturtmak için elimizdeki kozları kullanmaya devam edeceğiz. Bu kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Waltz, hem Rus hem de Ukraynalı muhataplarıyla bu sorunun çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, önceki günkü açıklamasında, ABD ile Ukrayna heyetleri arasındaki muhtemel görüşmeyi ilk kez dile getirmiş ve iki tarafın da anlaşmak istediğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu iddia edilen 12 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bağımsız bir aktör halini almıştır
Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı
Organize suç örgütüne yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

Benzer haberler

ABD'de kabine toplantısında Elon Musk ile Dışişleri Bakanı Rubio'nun tartıştığı iddia edildi

ABD'de kabine toplantısında Elon Musk ile Dışişleri Bakanı Rubio'nun tartıştığı iddia edildi

Trump yönetimi, Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu iptal etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacağız

İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupa, Kanada ve Türkiye'den liderlerle Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupa, Kanada ve Türkiye'den liderlerle Ukrayna'yı görüştü
ABD'de 20 başsavcı, federal çalışanları işten çıkaran Trump yönetimine dava açtı

ABD'de 20 başsavcı, federal çalışanları işten çıkaran Trump yönetimine dava açtı
Putin-Macron polemiğiyle Napolyon'un Rusya seferi yeniden gündem oldu

Putin-Macron polemiğiyle Napolyon'un Rusya seferi yeniden gündem oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet