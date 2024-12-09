Dolar
34.82
Euro
36.85
Altın
2,674.62
ETH/USDT
3,860.00
BTC/USDT
98,707.00
BIST 100
10,257.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suriye ve Lübnan'ı görüşmek için İsrail'e gidecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan'da varılan ateşkes ve Hamas ile esir takası müzakerelerindeki durumu görüşmek için İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suriye ve Lübnan'ı görüşmek için İsrail'e gidecek

Ankara

Yerel basında çıkan haberde, Sullivan'ın 11 Aralık'ta İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüşeceği belirtildi.

Sullivan'ın İsrailli yetkililerle yapacağı görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler ve Lübnan'da 27 Kasım'da varılan ateşkesi görüşeceği ifade edildi.

Görüşmelerde, İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması konusunda yürütülen müzakerelerin de ele alınacağı kaydedildi.

Sullivan'ın İsrail'e yapacağı söylenen ziyarete ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, yardım toplama süresinin sadece bir yıl uzatılabileceğini öngören kuralı iptal etti
Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Bolat, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq ile bir araya geldi
Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor

Benzer haberler

AA çekimleri, İsrail'in, yeni Suriye ordusunda demode silahlara dahi tahammülü olmadığını gösteriyor

AA çekimleri, İsrail'in, yeni Suriye ordusunda demode silahlara dahi tahammülü olmadığını gösteriyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'nin bütünlüğü için bölge liderleriyle görüşecek

Suriye Merkez Bankası, vatandaşlara ait mevduatların güvende olduğunu bildirdi

AB Komisyonu'ndan tüm dış aktörlere Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

AB Komisyonu'ndan tüm dış aktörlere Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suriye ve Lübnan'ı görüşmek için İsrail'e gidecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suriye ve Lübnan'ı görüşmek için İsrail'e gidecek
AB'den Suriye halkıyla dayanışma mesajı

AB'den Suriye halkıyla dayanışma mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet