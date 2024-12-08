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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Ukrayna'ya 988 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ilave 988 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

Şerife Çetin  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
ABD, Ukrayna'ya 988 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

New York

ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Askeri yardımın, Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırganlığı karşısında ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamayı amaçladığı belirtilen açıklamada, yardımın Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nden (USAI) sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 988 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı paketinde roket sistemleri ve insansız hava sistemlerinin bulunduğu ifade edildi.

Bunun, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya yönelik 22. USAI yardım paketi olduğu vurgulanan açıklamada, pakette aynı zamanda HIMARS füzeleri, tanklar ve zırhlı araçların bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin yaklaşık 50 müttefik ve ortağıyla Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

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