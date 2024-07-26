Dolar
33.10
Euro
35.93
Altın
2,368.14
ETH/USDT
3,261.90
BTC/USDT
66,994.00
BIST 100
10,928.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların başkan adayı konumuna gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'deki insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini söyledi.

Hakan Çopur  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim

Washington

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Biden ile öğle saatlerinde görüşen Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ayrı bir görüşmede ağırladı.

Kameralar önünde poz veren ikili, görüşmeleri öncesinde herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Harris, Netanyahu ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Orta Doğu ile ilgili gündemi değerlendirdiklerini söyledi.

Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve ABD olarak İsrail'e bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Gazze'de son 9 ayda olanlar gerçekten yıkıcı. Çok fazla sayıdaki masum sivilin ölümü dahil Gazze'deki insani acıların boyutuna ilişkin ciddi endişemi Başbakan Netanyahu'ya ilettim. Aynı şekilde Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi de açıkça ilettim." şeklinde konuşan Harris, Gazze'de en az yarım milyon insanın ciddi açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Harris, ölmüş çocukları ve açlıktan umutsuzluğa düşmüş ve güvenlik için yaşadıkları yerden kaçan insanları gördüklerini kaydederek, "Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka yere çeviremeyiz. Kendimizi bu acılar karşısında hissiz halde bırakamayız. Ve ben de sessiz kalmayacağım." şeklinde konuştu.

Ateşkes anlaşmasının zamanı geldi

Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'de artık bir ateşkes anlaşmasına ulaşılmasının zamanının geldiğini ve esirlerin de evlerine dönmesi gerektiğini ifade ettiğini dile getiren Harris, "Şu anlaşmayı yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim. Esirleri evlerine geri getirelim ve Filistin halkına çok ihtiyaçları olan yardımları temin edelim. Ayrıca sonunda iki devletli çözüme yol açacak sürece de bağlı olmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

ABD yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteğine yönelik kamuoyunda yükselen ciddi eleştiriler karşısında yönetimin iki numaralı ismi olan Harris, Netanyahu'nun önceki gün Kongre'de yaptığı konuşmada oturuma başkanlık etmemiş ve konuşmaya katılmamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024-ALES/2 pazar günü yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
"Siberağ-2" operasyonlarında 41 ilde 82 şüpheli yakalandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

ABD'nin Texas eyaletinde Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları dünya genelindeki şirketlerden hassas bilgi çalmakla suçlandı

OpenAI'ın CEO'su Altman, yapay zeka yarışında Çin'i geçme çağrısı yaptı

Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim

Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim
ABD'deki ankete göre Trump ile Harris arasındaki oy oranı farkı 1 puana düştü

ABD'deki ankete göre Trump ile Harris arasındaki oy oranı farkı 1 puana düştü
ABD Kongresinin en genç Yahudi üyesi, Netanyahu'nun konuşmasına neden katılmadığını açıkladı

ABD Kongresinin en genç Yahudi üyesi, Netanyahu'nun konuşmasına neden katılmadığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet