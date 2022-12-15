Dolar
18.63
Euro
19.84
Altın
1,793.03
ETH/USDT
1,292.10
BTC/USDT
17,710.00
BIST 100
5,066.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisine Rusya'nın BMGK'den çıkarılması için karar tasarısı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisine, Tennessee Temsilcisi Steve Cohen ve Güney Carolina Temsilcisi Joe Wilson, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması için karar tasarısı sundu.

Dildar Baykan Atalay   | 15.12.2022
ABD Temsilciler Meclisine Rusya'nın BMGK'den çıkarılması için karar tasarısı sunuldu

Washington DC

Temsilciler Meclisi Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu üyeleri olan Demokrat Cohen ve Cumhuriyetçi Wilson, yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ve sebepsiz savaşı ışığında, Rusya'nın BMGK'deki varlığı BM'nin amaçlarını ve prensiplerini ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisine, Rusya'nın BMGK'den çıkarılması için sunulan karar tasarısında, Rusya'nın "sürekli ve kasti olarak" BM prensiplerini ihlal ettiği belirtildi.

Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden'a da Rusya'nın Konseyden çıkarılması için gerekli tüm adımları atması çağrısı yapıldı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2023 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
Kumluca ve Finike'de selden etkilenen okullarda hasar tespiti yapıldı
Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel nedeniyle ölenler için taziye mesajı
Alanya'da sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve seralar ile bir okulu su bastı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yakalama kararı çıkarılan Kadir İ. gözaltına alındı

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisine Rusya'nın BMGK'den çıkarılması için karar tasarısı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisine Rusya'nın BMGK'den çıkarılması için karar tasarısı sunuldu

Yunanistan'a, BM'ye şikayet ettiği Türkiye ve Libya'dan ortak yanıt

BM: Küresel ticaret hacmi 2022'de 32 trilyon dolara yükselebilir

BM: Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanma azalsa da balıkçılık kaynakları hala baskı altında

BM: Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanma azalsa da balıkçılık kaynakları hala baskı altında
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Ukrayna'nın önünde kasvetli bir kış var

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Ukrayna'nın önünde kasvetli bir kış var
BM: Rusya'nın yol açtığı yıkım nedeniyle Ukraynalılar "çok büyük" eziyet çekiyor

BM: Rusya'nın yol açtığı yıkım nedeniyle Ukraynalılar "çok büyük" eziyet çekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet