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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı ekini kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etti.

Kasım İleri   | 15.07.2022
ABD Temsilciler Meclisi Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarı ekini kabul etti

Washington

ABD Temsilciler Meclisi, Pentagon’un 2023 bütçesini içeren NDAA tasarısına yapılan eklemeleri görüşüyor. Meclis Genel Kurulunda, New Hampshire vekili Demokrat Chris Pappas’ın verdiği ve ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan ekleme de 179’a karşı 244 oyla kabul edildi.

Pappas’ın yanı sıra çok sayıda vekilin sponsorluk yaptığı önerge, ABD Başkanının Türkiye’ye F-16 satışı yapması için Kongrenin iki kanadından Dışişleri ve Silahlı Kuvvetler Komitelerine bu satışın ABD’nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygun olduğunu ve satılan F-16’ların “Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağını” sağlamak için somut adımlar atması taahhüdünü öngörüyor.

Eklemenin içinde bulunduğu NDAA tasarısına yapılan eklemeler oylandıktan sonra tasarının tamamı Genel Kurulda oylanacak.

Söz konusu eklemenin yasalaşması için Senatonun da NDAA tasarısı versiyonunda yer alması gerekiyor.

Senato tasarısında yer almaması durumunda ise iki kanadın NDAA tasarısı versiyonlarının tek metin haline getirecek Konferans Komitesinde kabul edilip birleştirilmiş NDAA tasarısında yer alması gerekiyor.

ABD’de tasarı kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.



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