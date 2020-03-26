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Milli Savunma Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi
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Dünya, Koronavirüs

ABD Senatosu 2,2 trilyon dolarlık 'teşvik paketini' onayladı

ABD Senatosu, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi için sunulan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketine onay verdi.

Safvan Allahverdi   | 26.03.2020
ABD Senatosu 2,2 trilyon dolarlık 'teşvik paketini' onayladı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Günlerdir süren müzakere sürecinde içindeki bazı madddeler sebebiyle Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında gerginlik yaratan tasarı, bu kez oylamaya katılan 96 senatörün tümünden destek gördü.

ABD'nin en büyük ekonomik yardım paketi olarak tarihe geçen 880 sayfalık tasarının, en kısa sürede Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanarak imzalanması için Başkan Donald Trump'a gönderilmesi bekleniyor.

Tasarıda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedariğinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

Gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara 1200 dolar nakit yardım yapılacak

Buna göre, gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200 dolar nakit yardım yapılması kararlaştırılırken, küçük ölçekli işletmelere ise 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve öğrencilerin okul borçlarının 30 Eylül'e kadar ertelenmesi isteniyor.

Tasarıda ayrıca büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmaması, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemesi veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmaması için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması öngörülüyor.

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