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Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Çin'in bölgesel güvenlik açısından caydırılmasının önemini vurguladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin'in güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirterek, caydırılmasının önemini vurguladı.

Nuri Aydın  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Çin'in bölgesel güvenlik açısından caydırılmasının önemini vurguladı

Washington

Hegseth, Peru Savunma Bakanı Walter Astudillo ve Dışişleri Bakanı Elmer Schialer'i ağırlamasının ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çin'in bölgede haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla operasyon yürüttüğünü vurgulayan Hegseth, "Çatışmaları önlemek için Çin'in oluşturabileceği tehditlere karşı güçlü bir caydırıcılık ortaya koymalıyız. Bu konuda Peru ile ortak çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Hegseth, ABD'nin "güç yoluyla barış" hedefi doğrultusunda Peru ile olan ortaklığından memnuniyet duyduklarına işaret ederek, "ABD'yi öncelemek, aynı zamanda Amerika kıtasını öncelemek anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

İki ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara değinen Hegseth, şunları kaydetti:

"ABD ve Peru, benzer tehditlerle mücadele ediyor. İnsan kaçakçılığı, göç krizi ve şiddet yanlısı suç örgütleri gibi meselelerde birlikte ilerleme kaydediyoruz. Toplumlarımızı tehdit eden bu unsurlara karşı ciddi bir mücadele yürütüyoruz."

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