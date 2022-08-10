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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin'den Baltık ülkelerine destek sözü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı ülkesinin Letonya gibi Baltık ülkeleriyle daha fazla askeri tatbikat yapacağını ve bu bölgelere daha fazla eğitim sağlamaya çalışacağı taahhüdünde bulundu.

Mehmet Alaca   | 10.08.2022
ABD Savunma Bakanı Austin'den Baltık ülkelerine destek sözü

Riga

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile başkent Riga'da düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Romanya ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde konuşlu ABD askerlerini Baltıklarda sürekli rotasyona tabi tutma planlarının olduğunu ancak ABD'den de ek kuvvet getirebileceklerini söyledi.

Rusya'dan kaynaklanacak bir tehdide karşı ülkesinin Letonya gibi Baltık ülkeleriyle daha fazla askeri tatbikat yapacağını ve bu bölgelere daha fazla eğitim sağlamaya çalışacağını kaydeden Austin, ABD'nin Baltık bölgesinin kendini savunmasına yardım etme taahhüdünü yineledi.

Austin'in yaklaşık 30 yıldır Letonya'yı ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı olduğu belirtilirken, ziyaret, Rusya'nın batı ucunda yer alan Baltık ülkelerinin artan önemine dikkat çekiyor.

Pabriks de önceliklerinin daha fazla ABD askeri gücü olduğunu ve Letonya birliklerinin düzenli olarak özenli bir eğitime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Pabriks ayrıca ülkesinin yeni askeri teçhizat satın almak, hava ve kıyı savunmasını güçlendirmek için ABD'den ek mali yardıma ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya'nın müttefiki olan Letonya'nın komşusu Belarus'tan gelen tehdide işaret eden Pabriks, Belarus'u bağımsız bir ulus olarak görmediğini ve Rusya'nın bir parçası olduğunu söyledi.

ABD, Avrupa'ya toplamda yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdı. Letonya'da ise şu anda yaklaşık 500 ABD askeri bulunuyor.

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