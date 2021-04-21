Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.
Tokyo
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'in açıklamasına göre Şi, 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.
Zirve hazırlığı kapsamında ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, geçen hafta Çin'e 4 gün süren ziyaret gerçekleştirmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.