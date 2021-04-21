Euro
9.79
Dolar
8.12
BIST 100
1,365.27
Altın
1,781.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 21.04.2021
Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak

Tokyo

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'in açıklamasına göre Şi, 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.

Zirve hazırlığı kapsamında ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, geçen hafta Çin'e 4 gün süren ziyaret gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti
Türkiye'de 61 bin 28 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak

Çin Devlet Başkanı Şi, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak

Subaru ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu

ABD Başkanı Biden: George Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir

ABD, Kovid-19 nedeniyle dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı

ABD, Kovid-19 nedeniyle dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı
Bilim insanları, yaşanılan çevrenin insan beynini etkileyebileceğini ortaya koydu

Bilim insanları, yaşanılan çevrenin insan beynini etkileyebileceğini ortaya koydu
CENTCOM Komutanı: Bir daha Afganistan'a asker gönderme durumu söz konusu olmayacak

CENTCOM Komutanı: Bir daha Afganistan'a asker gönderme durumu söz konusu olmayacak