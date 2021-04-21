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Dünya, Libya

BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi'nden Libya'daki yabancı paralı askerlerin çekilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi'nin katılımıyla sanal olarak düzenlenen Libya toplantısının ardından ortak bir bildiri yayımlandı.

Betül Yürük   | 21.04.2021
BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi'nden Libya'daki yabancı paralı askerlerin çekilmesi çağrısı

New York

Libya'daki krize kapsayıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması yolunda kaydedilen önemli aşamadan memnuniyet duyulan bildiride, Libya Başkanlık Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti ve diğer kurumlara tam destek verildiği belirtildi.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin ortak bir yasal çerçeveye dayalı düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilen bildiride seçimlerin ''kapsayıcı, şeffaf ve güvenilir'' bir ortamda yapılması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri kınanarak, dış askeri müdahalenin kabul edilemez olduğu ve yabancı güçlerle, paralı savaşçıların Libya'dan çekilmesi gerektiği vurgulandı.

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