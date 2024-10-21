Dolar
34.24
Euro
37.20
Altın
2,732.99
ETH/USDT
2,720.60
BTC/USDT
68,538.00
BIST 100
8,793.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında öldüğü iddia edilen elebaş Fetullah Gülen'in son görüntüleri 13 Ekim’de AA tarafından çekilmiş. -VTR-
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, "(Bu ziyaretim) ABD'nin uluslararası toplumla birlikte Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Murat Karadağ  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da

Ankara

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Austin, sosyal medya hesabından, Kiev Tren İstasyonu'nda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında ABD Dışişleri Bakanı olarak 4'üncü kez Kiev'i ziyaret ettiğini belirten Austin, "(Bu ziyaretim) ABD'nin uluslararası toplumla birlikte Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin'in Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna hükümetinden yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan, ABD'nin Ukrayna'ya savaş alanındaki Rus saldırganlığına karşı kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu güvenlik yardımını sağlama taahhüdünün altını çizecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Austin'in ziyaretinin sonunda konuşma yapacağı ve "Ukrayna Savaşı'nın, neden ABD'nin güvenliği için önemli olduğu"nu izah edeceği belirtildi.

Austin'in, Nisan 2022'den bu yana Ukrayna'ya yardım için yaklaşık 50 ülkenin yer aldığı "Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG)" adında koalisyon oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "UDCG ulusları, Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı sağladı ve Ukrayna'nın geleceğe yönelik Rus saldırganlığını caydırmasını sağlayacak gücü ve sanayi üssünü inşa etmenin yolunu açmaya yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı
"Yenidoğan çetesi"nin telefon görüşmelerine diploması askıda olan doktorun obezite ameliyatı da takıldı
"Yenidoğan çetesi"nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da

NATO Genel Sekreteri Rutte: (Kiev'e gönderilen silahlar) Kısıtlama getirmemek daha iyi olur

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Putin, Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini söyledi

Putin, Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini söyledi
Ukrayna: Rusya'dan 501 askerimizin cenazesini teslim aldık

Ukrayna: Rusya'dan 501 askerimizin cenazesini teslim aldık

Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya için Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları inceliyor

Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya için Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları inceliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet