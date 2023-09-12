Dolar
26.89
Euro
28.85
Altın
1,919.66
ETH/USDT
1,585.70
BTC/USDT
25,867.00
BIST 100
8,159.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Ukrayna'da Savunma Bakanlığı görevine gelen Rüstem Umerov'u tebrik ederek ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile telefonda görüştü

Ankara

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Bakan Umerov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Umerov'u yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Austin, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurguladı.

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı güvenlik yardımını istişare eden taraflar, Ukrayna'nın savaş alanındaki acil ihtiyaçları konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Austin ve Umerov'un temaslarının süreceği aktarıldı.

Kırım Tatar Türkü Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 3 Eylül'de, Kırım Tatar Türkü Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıklamıştı.

Umerov'un adaylığı Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) tarafından 6 Eylül'de onaylanmıştı.

Böylece 1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenen ilk Kırım Tatar Türkü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç kan bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak
AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 12 Eylül darbesinin 43. yılına ilişkin açıklama
Kuruyan sulak alanlar Türkiye'nin su varlığını ve biyoçeşitliliğini tehdit ediyor

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile telefonda görüştü

Merkez bankaları, "finansal istikrar" amacıyla dijital paralarını piyasaya sürmek için yarışıyor

ABD, Kuzey Kore lideri Kim'e, "Moskova'ya silah sağlamama" çağrısında bulundu

ABD'de 11 Eylül sonrası artan kurumsal Müslüman karşıtlığı toplumda kutuplaşmalara yol açıyor

ABD'de 11 Eylül sonrası artan kurumsal Müslüman karşıtlığı toplumda kutuplaşmalara yol açıyor
ABD, İran'ın Güney Kore'deki 6 milyar dolarlık varlığının kullanımı için yaptırım muafiyeti getirdi

ABD, İran'ın Güney Kore'deki 6 milyar dolarlık varlığının kullanımı için yaptırım muafiyeti getirdi
Frank Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

Frank Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet