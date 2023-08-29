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Dünya

ABD, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

Islam Doğru  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
ABD, Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu kınadı

New York

Blinken, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "ABD, yeni bir kitlesel tutuklama ve gözaltı dalgası da dahil olmak üzere, Rus işgal yetkililerinin Kırım Tatarlarına yönelik devam eden zulmünü şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Kırım Tatarlarına yönelik tutumuna ve Ukrayna'yı işgaline son vermesi gerektiğini kaydeden Blinken, Kırım'daki tüm siyasi tutsakların da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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