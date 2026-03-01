ABD ordusu: İran'a yönelik operasyonda 3 ABD askeri öldü, 5 asker ağır yaralandı
ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 3 ABD askerinin öldüğünü, 5 askerin ağır yaralandığını bildirdi.
Ankara
Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 7. duyurusu yayımlandı.
- ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürüyor
- İran lideri Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Açıklamada, "Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı" ifadelerine yer verildi.
ABD ordusu tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İran-ABD gerili sonrasında Abraham Lincoln Uçak Gemisi taarruz grubu, Umman denizinde konuşlanmıştı.
CENTCOM, İran'ın ABD uçak gemisini vurduğu iddiasını yalanladı
CENTCOM tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldığı iddiasına yanıt verildi.
Açıklamada, "İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu, USS Abraham Lincoln'ü balistik füzelerle vurduğunu iddia ediyor. Yalan. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler ona yaklaşamadı bile." ifadesine yer verildi.
Lincoln uçak gemisinin İran'a yönelik saldırılara katılmaya devam ettiği belirtildi.
ABD ordusu: İran'a yönelik operasyonda 3 ABD askeri öldü, 5 asker ağır yaralandı
ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 3 ABD askerinin öldüğünü, 5 askerin ağır yaralandığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 3 askerin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı belirtilerek, çok sayıda askerin hafif yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik "operasyonunun sürdüğü" vurgulanarak, durumun değişkenliğinden ötürü ölen askerlerin kimlik bilgilerinin henüz paylaşılmayacağı kaydedildi.
ABD ordusu: İran'a ait Jamaran sınıfı bir korveti hedef aldık
ABD ordusu, İran'a ait Jamaran sınıfı bir korvetin bu ülkeye saldırıların başlangıcında hedef alındığını açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a ait bir deniz aracının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi
Açıklamada, İran'a ait bir Jamaran sınıfı korvetin, İran'a saldırıların başlangıcında ABD güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.
Geminin Umman Körfezi'nde İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nda batmakta olduğu aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis mensupları "silahlarını bırakmalı." ifadeleri hatırlatılan açıklamada, içindekilere “Gemiyi terk edin” çağrısı yapıldı.
ABD, İran'a yönelik saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarını kullandı
ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı.
Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran saldırılarında kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.
Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 adet B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını" ifade etti.
Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi
İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda patlamalar meydana geldi.
İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran’a yeni saldırı başlattığını duyurdu.
Waweya, “Tahran’ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı.” ifadesini kullanırken “tehditleri engelleme çabalarının” da devam ettiğini ileri sürdü.
İsrail'in açıklamalarının ardından AA İran muhabiri, ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
İranlı yetkililer, yeni saldırı dalgasına ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
ABD ve İsrail saldırılarını sürdürürken, İran da karşılık vermeye devam ediyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 1, 2026
📌 İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
Karşılıklı hedef alınan bölgeler 👇🏻… pic.twitter.com/egXpR7UB3a
İran'ın Mehran kentindeki bombalı saldırıda 22 kişi öldü
İran'ın Irak sınırında bulunan İylam eyaletine bağlı Mehran ilçesindeki bombalı saldırıda 11'i asker, 22 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Mehr Haber Ajansı, İlam Sınır Birliği Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Mehran Sınır Taburuna İmam Humeyni Meydanı civarında bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 11 asker 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Saldırının ABD ve İsrail unsurları tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.
Netanyahu'dan, İran'a saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidinde bulundu.
Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.
İsrail ordusunun Tahran'a artan yoğunlukta saldırılar düzenlediğini belirten Netanyahu, bu saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidinde bulundu.
Netanyahu, İsrail ordusunun, İran'a saldırılarda gücünü daha önce hiç olmadığı kadar kullandığını, ABD ile işbirliğinin "kırk yıldır yapmak istedikleri şeyi" yapmalarını sağladığını ifade etti.
Maersk, Hürmüz Boğazı geçişlerini askıya aldı
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Maersk, Hürmüz Boğazı'ndan tüm gemilerinin geçişlerini bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu bildirdi.
Danimarka merkezli Maersk’ten yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası, İran'ın geçişleri kapattığı öne sürülen Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.
Maersk’e ait gemilerdeki mürettebatın, gemilerin ve gemilerdeki yüklerin güvenliğinin şirket için öncelikli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemi seferlerini askıya alıyoruz.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bölge limanlarına uğrayan seferlerde gecikmeler, rota değişiklikleri veya sefer saatlerinde düzenlemeler yapılabileceği de kaydedildi.
ABD ve İsrail'in saldırılarında Sırbistan'ın Tahran Büyükelçiliği zarar gördü
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında ülkesinin Tahran'da bulunan büyükelçilik binasının zarar gördüğünü söyledi.
Büyükelçi dahil bütün personelin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye tahliye edileceğini aktaran Vucic, oradaki belgelerin de prosedür gereği imha edileceğini belirtti.
BAE: İran'dan gönderilen 2 İHA Fransız askeri üssüne isabet etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen insansız hava araçlarının (İHA), başkent Abu Dabi'deki Fransız askeri üssüne isabet ettiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'deki es-Selam Deniz Üssü'ndeki bir depoya İran'dan gönderilen 2 İHA'nın isabet ettiği aktarıldı.
İsabet sonucu depodaki iki konteynerde yangın çıktığı, ekiplerin duruma müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.
Saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, saldırı kınandı.
BAE'nin saldırılara karşılık verme, topraklarını, halkını ve ülkede yaşayanları korumak için gerekli önlemleri alma hakkını muhafaza ettiği belirtildi.
İsmi "Barış Kampı" anlamına gelen Selam Deniz Üssü, BAE'deki Fransız Askeri Yerleşimi olarak biliniyor.
Üs, 2009'dan beri Fransız deniz hava istasyonu olarak kullanılıyor.
ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.