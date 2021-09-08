ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmerge güçlerine askeri yardım
Erbil
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.
Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen törenle Peşmerge Bakanlığına 150 askeri araç teslim etti.
Peşmerge güçlerinin envanterine giren araçlar arasında 50 Hummer zırhlı aracın yanı sıra kamyon, yakıt ve su tankerleri de yer aldı.
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