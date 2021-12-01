Dolar
13.28
Euro
15.03
Altın
1,787.31
ETH/USDT
4,698.00
BTC/USDT
57,220.00
BIST 100
1,852.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin açıklama yapıyor
logo
Dünya

ABD, Yunanistan'daki askeri yatırımlarını artırıyor

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 01.12.2021
ABD, Yunanistan'daki askeri yatırımlarını artırıyor

Atina

ABD'nin, Yunanistan'ın Larissa Üssü'ne 33,5 milyon dolarlık yatırımda bulunacağı bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberinde, ABD'nin ekimde Yunanistan ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın (MDCA) ardından, Larissa Hava Üssü'ne iki hangar ve bir destek binası inşası için 33,5 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Haberde, üssün ABD'nin Avrupa'daki havacılık birimleri (USAFE) tarafından sabit bir bağlantı noktası olarak kullanılacağı, ABD'den Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin yeni tekliflerin de beklendiği kaydedildi.

Atina'nın ABD'den F-35 savaş uçağı alımının, ancak sürecin başlatılmasını müteakiben 5 yıl içinde olabileceği vurgulanan haberde, Yunan Hava Kuvvetlerinin bu süreci gerekli altyapı çalışmalarını ve personel eğitimini tamamlamak için kullanabileceği ifade edildi.

Haberde, Dedeağaç Limanı aracılığı ile bu hafta Yunanistan'a ABD'ye ait 73 helikopter ve 995 adet ekipman geleceği, böylelikle limana ulaşmış toplam ekipman sayısının 2 bini bulacağı kaydedildi.

ABD Silahlı Kuvvetlerinin, sadece "Defender 21" isimli tatbikat için bile Dedeağaç Limanı'na 300 bin dolarlık yatırımda bulunduğu ifade edilirken, Volos yakınlarındaki Stefanovikio Üssü'ne bu yıl 15 "Apachi" ve 9 "Black Hawk" tipi helikopterle ABD Hava Kuvvetlerine ait 400 personelin ulaşacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de yurt içi kaynaklı 91 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü

Benzer haberler

ABD, Yunanistan'daki askeri yatırımlarını artırıyor

ABD, Yunanistan'daki askeri yatırımlarını artırıyor

Yunanistan'ın yasa dışı göçmen politikasının garantörü AB

Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında mahkeme bazı bölümlerin açıklanmasına hükmetti

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki orman yangınında 400 hektar alan zarar gördü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki orman yangınında 400 hektar alan zarar gördü
ABD'de lisedeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı

ABD'de lisedeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı
ABD'nin BM Büyükelçisi: İsrail'in yerleşim planları iki devletli çözümü baltalayan kritik noktaya ulaştı

ABD'nin BM Büyükelçisi: İsrail'in yerleşim planları iki devletli çözümü baltalayan kritik noktaya ulaştı