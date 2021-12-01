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Dünya

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki orman yangınında 400 hektar alan zarar gördü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Pilot Mountain Eyalet Parkı'nda devam eden orman yangınında 400 hektar alanın kül olduğu bildirildi.

Mehmet Alaca   | 01.12.2021
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki orman yangınında 400 hektar alan zarar gördü

Ankara

Yetkililer, Pilot Mountain Eyalet Parkı'nda 400 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangının yüzde 20 oranında kontrol altına alındığını söyledi.

Kuzey Carolina Orman Servisi yetkilileri, 27 Kasım'da başlayan yangının insan hatasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

Yangının nedeni belirlemek için soruşturma başlatılacağı açıklanırken, park kapalı tutuluyor.

Yetkililer, eyalet genelindeki kuru hava koşullarını gerekçe göstererek 29 Kasım'da açık havada ateş yakma yasağı getirmişti.

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