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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere Letonya’nın başkenti Riga'da bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 01.12.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş - AA

Riga

Çavuşoğlu ve Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Atta Kongre Merkezi'nde görüştü.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Blinken ile tekrar görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, görüşecekleri birçok konu bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'da yaptıkları görüşmede ele alınan konular ve alınan kararlar hakkında devam niteliğinde bir görüşme yapacaklarını aktardı.

Çavuşoğlu, iki NATO müttefiki olarak ikili ilişkiler ile Ukrayna, Libya, Suriye, Afganistan gibi bölgesel konular hakkında görüş alışverişi yapacaklarını bildirdi.

Blinken da Mevlüt Çavuşoğlu ile bir kez daha bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki müttefik ülke olarak birçok konuyu ele alacaklarını belirten Blinken, NATO müttefikleri olarak dün ve bugün Riga'da Ukrayna'daki ve çevresindeki durumu, Batı Balkanları ve Kafkasya'yı görüştüklerini aktardı.

Blinken ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleleri ele alma şansı bulacaklarını kaydetti.

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