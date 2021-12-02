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Dünya

ABD'li senatör 2022 Savunma Bütçesi'nin oylanmasını engelledi

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Uygurlara yönelik hak ihlalleri gerekçesiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden yapılacak ithalatların yasaklanmasına ilişkin hazırladığı düzenlemeye yer verilmeyen NDAA tasarısının oylanmasını engelledi.

Dildar Baykan Atalay   | 02.12.2021
ABD'li senatör 2022 Savunma Bütçesi'nin oylanmasını engelledi

Washington

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Uygurlara yönelik hak ihlalleri gerekçesiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden yapılacak ithalatların yasaklanmasına ilişkin hazırladığı düzenlemeye yer verilmeyen 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tasarısının oylanmasını engelledi.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Jack Reed, NDAA'deki 24 düzenlemenin oylanması için Senato Genel Kurulunda bir girişimde bulundu.

Ancak Uygurlara yönelik hak ihlalleri gerekçesiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden yapılacak ithalatları yasaklayan düzenlemesine tasarıda yer verilmeyen Rubio, "bloke" hakkını kullandı ve oylamayı engelledi.

Söz konusu 24 düzenlemenin oylanmasının ardından ABD Senatosu NDAA'yı da geçirme yoluna girmiş olacak ancak Rubio'nun bu eylemi ile tasarının bu hafta içinde Kongreden geçme ihtimali de son derece düşmüş oldu.

Senato Çoğunluk Liderinden Rubio'ya eleştiri

Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Rubio'nun oylamaya olan itirazını eleştirerek "Rubio'nun düzenlemesi tasarıda olsaydı bu otomatik olarak tasarıyı öldürürdü. Rubio'nun istediği değişiklik zehirli bir hap." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio ise düzenlemesine Demokratların karşı çıkmalarını eleştirerek bazı şirketlerin bu düzenleme aleyhine lobicilik yaptığını öne sürdü.

ABD yasalarına göre herhangi bir senatör, Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamayı tek başına engelleme hakkına sahip.

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